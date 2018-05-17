Миф или реальность? Прибор, который экономит свет

Миф или реальность? Прибор, который экономит свет
Фото: grad177.ru

Миф или реальность? Прибор, который экономит свет

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17 дней назад Динской районКак сэкономить на ЖКХНовости Динского районаСчета за электроэнергиюЭкономияЭкономия электричестваЭлектрический энергосберегательЭлектросети

Реклама новых электрических энергосберегателей заполонила просторы Интернета, но так ли они эффективны и есть ли реальные способы сэкономить на потреблении электричества?

В последнее время в Интернете активно проводится рекламная кампания электрического энергосберегателя. Счастливые истории тех, кто якобы опробовал этот чудо-прибор, заполонили социальные сети. Реклама обещает экономию до 50 %. При переходе по ссылке в интернет-магазин потенциального покупателя застает врасплох предложение приобрести устройство за полцены, на раздумье дается несколько минут. Но после приобретения многие спешат оставить не самые лестные отзывы в Сети.

«Я по профессии электрик. Купил ради интереса, не надеясь на чудо. Сразу вскрыл. Ну нечему там экономить! Стоит высокочастотный фильтр для сглаживания тока и напряжения. Справка: для компенсации реактивной энергии на распределительных подстанциях устанавливают синхронные двигатели, а здесь прибор с кулак», – пишет один из пользователей.

«...Потребление у нас стабильное и плюс-минус небольшой. Так вот, ничего не изменилось, ну хотя бы на 5-10 % от обещанных 30 %. Благо, что не увеличился расход от дополнительной вилки...» – делится мнением еще один потребитель. И подобные отзывы не единичны.

Как пояснили в пресс-службе Краснодарских электрических сетей, в настоящее время на рынке существует масса предложений подобных приборов. Эффективность многих из них зачастую сомнительна. Чтобы определить степень эффективности, необходимо провести соответствующие лабораторные испытания в специализированных предприятиях.

Альтернативная энергетика сейчас у всех на слуху. Из всего, что есть в Интернете, успешно реактивной энергией пользуются на больших предприятиях. В бытовом использовании эффективность не доказана.

Электроэнергию лучше экономить проверенными способами:

  • не забывайте выключать свет, выходя из комнаты;
  • следите за чистотой: грязные окна и пыльные плафоны снижают уровень освещенности в помещении до 35%;
  • замените лампочки накаливания на энергосберегающие и светодиодные;
  • если нет двухтарифного счётчика, отключайте все неиспользуемые электрические приборы на ночь, а зарядные устройства – после полной подпитки техники;
  • перегруз стиральной машины увеличивает расход электричества до 10 %. Помните, чем выше температурный режим стирки, тем больше тратится энергии;
  • регулярно проводите чистку сплит-системы.

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