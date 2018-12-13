Для иностранцев разъяснили миграционное законодательство

На территории Динского района полицейские совместно с представителем Общественного совета провели акцию «Неделя правового консультирования граждан» с целью повышения правовой культуры граждан, их заинтересованности во взаимодействии с органами внутренних дел.

Юрисконсультом Отдела МВД России по Динскому району майором внутренней службы Евгенией Шелудько, начальником ОВМ ОМВД России по Динскому району майором полиции Константином Войновым разъяснили гражданам применение законодательства по направлению отдела по вопросам миграции, а также перечень и порядок оказания государственных услуг. Также присутствовали: заместитель Общественного совета при Отделе Элеонорой Россошных и журналист «РВС».

Гражданка Украины обратилась с вопросом о получении паспорта сыну в 16 лет. Специалисты посоветовали ей обратиться в консульство Украины в Ростове-на-Дону для решения данной задачи, ведь именно они обладают этими полномочиями.

Еще одно обращение поступило о возможности получения гражданства РФ ребенком, у которого оба родителя — граждане Украины. Как ответили представители закона, изначально один из родителей должен получить гражданство, только потом ребенок сможет претендовать на него.

Заместитель председателя Общественного совета Элеонора Николаевна с положительной стороны отметила проведение данного мероприятия, так как гражданин может напрямую получить ответ от сотрудников полиции.