Минимальная заработная плата скоро изменится

На Кубани с 1 сентября 2018 года произойдут изменения в величине минимальной заработной платы. Связано это напрямую с установленным размером прожиточного минимума в крае за II квартал 2018 года. За этот период он составил 11 185 руб. По новому постановлению необходимо, чтобы чтобы заработная плата не была меньше суммы прожиточного минимума. Также, если в будущем прожиточный минимум понизится, зарплата меньше должна не становится.



То есть, для всего трудоспособного населения страны, при условии выполнения всех норм труда и отработавшего положенный срок, минимальный оклад должен быть не ниже 11 185 руб.



За дополнительными разъяснениями обращаться в ГКУ КК «Центр занятости населения Динского района»: ст. Динская, ул. Красноармейская 52,кабинет № 9 или по тел. 6-25-62, 6-33-95.