Минтруд объявил максимально возможный размер пенсии после реформы
Если пенсионный возраст в России будет повышен, станет возможным обеспечить среднюю страховую пенсию в размере 40 % от среднего заработка, как заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
По словам чиновника, «потолком» для расчета пенсий будет предельная величина базы для начисления страховых взносов – 1 млн 21 тыс. рублей в год, что соответствует ежемесячной зарплате работника около 85 тыс. рублей. В таком случае максимально возможная страховая пенсия по старости должна составить около 34 тыс. рублей – 40 % от заработка.
Согласно источникам, расчеты согласовывали с Международной организацией труда.
Пудов акцентировал внимание на том, что для расчета пенсии берется не последний заработок, а оплаты труда на протяжении всей жизни. В результате база для расчета пенсии оказывается меньше.
Замминистра труда и социальной защиты рассказывает, что в среднем по стране средняя ежемесячная зарплата составляет 40 тыс. рублей, что должно соответствовать пенсии в размере около 16 тыс. рублей. Это коррелирует с планами правительства по индексации пенсий в случае повышения пенсионного возраста.
Комментарии
И как можно верить этим людям http://televizorus.com/pervyj_kanal
Ни слова правды.
Ведь прекрасно знают как к этому народ относятся. В госконторах идет запугивание. Пенсионную реформу между собой не обсуждать, на митинги не ходить. Под страхом увольнения. Министры между собой договориться не могут. Обещанная тысяча каждый месяц, или раз в год. Если послушать министра финансов то тысяча раз в год. И путешествия пенсионера только на кладбище.
Все правительство во главе с неДимоном за такие реформы в отставку. И на стройки народного хозяйства на 15 тыс. в месяц без права выезжать заграницу пока не достигнут установленного ими пенсионного возраста.