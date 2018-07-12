Минтруд объявил максимально возможный размер пенсии после реформы

Если пенсионный возраст в России будет повышен, станет возможным обеспечить среднюю страховую пенсию в размере 40 % от среднего заработка, как заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

По словам чиновника, «потолком» для расчета пенсий будет предельная величина базы для начисления страховых взносов – 1 млн 21 тыс. рублей в год, что соответствует ежемесячной зарплате работника около 85 тыс. рублей. В таком случае максимально возможная страховая пенсия по старости должна составить около 34 тыс. рублей – 40 % от заработка.

Согласно источникам, расчеты согласовывали с Международной организацией труда.

Пудов акцентировал внимание на том, что для расчета пенсии берется не последний заработок, а оплаты труда на протяжении всей жизни. В результате база для расчета пенсии оказывается меньше.

Замминистра труда и социальной защиты рассказывает, что в среднем по стране средняя ежемесячная зарплата составляет 40 тыс. рублей, что должно соответствовать пенсии в размере около 16 тыс. рублей. Это коррелирует с планами правительства по индексации пенсий в случае повышения пенсионного возраста.