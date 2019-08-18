Минздрав хочет ввести

Министерство здравоохранения Российской Федерации предлагает новую инициативу — тестировать работодателям сотрудников на употребление алкоголя прямо на рабочих местах. По мнению экспертов данного ведомства, это нужно делать для снижения количества несчастных случаев на производстве, - сообщают РИА «Новости».

- Организация тестирования сотрудников на употребление алкоголя. Цель тестирования - снижение количества несчастных случаев на производстве, — цитируются основные положения новой программы Министерства здравоохранения России под названием «Укрепление здоровья работающих» в сообщении информагентства.

Известно, что для проведения процедуры тестирования планируется использоваться аппарат алкотестер.

Помимо этого, Минздрав выступил также за исключение алкогольных напитков из меню корпоративных мероприятий, предполагающих застолье.

Безалкогольные корпоративы, по мнению экспертов ведомства, должны способствовать укреплению здоровья работающих россиян и предупреждать несчастные случаи на производстве.