Миша из Воронцовской просит Деда Мороза подарить ему кран

Мише Рытику 17 лет. Проживает в станице Воронцовской, с рождения страдает ДЦП, позже он приобрел эпилепсию. Эти два диагноза зачастую идут попутно друг с другом, и все дети по-разному справляются с недугом.





Миша родился недоношенным, на 32-й неделе, а после месяц пролежал в больнице. Малый вес малыша — 1 кг 700 г – давал знать о том, что всё не очень хорошо. Мишу дохаживали сначала в больнице, потом дома. К году он научился ходить — у Миши слабые мышцы позвоночника. Небольшие физические и умственные задержки мальчика обострились в детском саду. Для него посещение садика стало стрессом, во многом из-за регулярного задирания детьми. Мелкая моторика у мальчика слабо развита, он не может сам застегнуть пуговку или молнию на куртке. В итоге все это вылилось в эпилепсию со страшными приступами. К 9 годам Миша попытался пойти в школу, но и там он столкнулся с непониманием сверстников и их родителей. Как признается мама мальчика, родители его одноклассников даже писали коллективное письмо в Министерство образования с просьбой отстранить ребенка от занятий. В свое время эта история даже засветилась в СМИ. После всего пережитого Мише пришлось пойти на домашнее обучение.

Дома он ведет активный образ жизни, в быту очень разговорчивый и общительный. Правда, общается толькос мамой. Физически мальчик развит слабо, но это не мешает ему иногда даже помогать матери по дому. Чем старше он становится, тем сложнее ему вести физическую деятельность. Также свою роль играет и эпилепсия. Приступ может случиться в любой момент, поэтому мама вынуждена постоянно контролировать все, что делает Миша. Из-за этого жить приходится лишь на детские пособия. Но и сейчас наступают трудности — почти год мальчик не получает по льготе препараты от эпилепсии, поэтому его мама в данный момент пытается найти другие способы, чтобы облегчить жизнь сына.

Миша жизнерадостный и улыбчивый парень, болезнь не сломила его любознательность. Он находится на домашнем обучении, делает свои личные успехи в развитии. Как и любой парень, он очень интересуется техникой и машинами. Как признается его мама, в последнее время Миша проявляет интерес к строительным кранам и всему, что с ними связано. Поэтому на Новый год он хочет попросить Деда Мороза подарить ему кран на пульте управления. Мальчик хочет верить в чудо, поэтому он ждет Деда Мороза к себе в гости, заранее учит стихотворение, пусть ему и трудно говорить из-за недуга. Всё, что связано с новогодней тематикой, вызывает у Миши неподдельный восторг. Хотелось бы верить, что его сказка будет продолжаться и дальше.

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В конце декабря "РВС" с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся к нему в гости и поздравят с Новым годом.