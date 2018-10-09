Митинг к 75-летию со Дня освобождения Кубани прошел в Динской

Сегодня, 9 октября 2018 года, исполняется 75 лет со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ.

Возле мемориального комплекса «Скорбящая мать» в станице Динской прошел торжественный митинг «Моя Кубань! Мой край родной геройский!»

Ведущие мероприятия рассказывали о тех страшных временах войны: «Цена победы была очень дорогой для наших кубанцев. 260 тысяч не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. Более 100 тысяч были угнаны в рабство. И впервые фашисты в городе Краснодаре применили душегубки».

С речью выступили глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов и заместитель председателя Динского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов Павел Богомаз.

После официального завершения митинга все присутствующие смогли возложить цветы к мемориалу в память о погибших за мирное небо Кубани.

Представители сельской администрации также совершили объезд 28 ветеранов и вручили им подарки к празднику.

Журналисту «РВС» удалось пообщаться с защитниками Родины.

Мы поговорили С Владимиром Константиновичем Владимировым, который во время Великой отечественной войны был младшим сержантом. Призвали его в 1944 году. Воевал в составе 3 Украинского фронта.

«Когда пришла победа, я лежал в госпитале в Адыгее. Как сейчас помню — такая была радость! Выскочили на улицу, обнимались, целовались. Сразу забылись все ранения и боль. Столько счастья» - рассказывает Владимир Константинович.

Затем посетили Ивана Григорьевича Дубровного, сержанта. Его призвали также в 1944 году. Воевал в составе 105 стрелкового полка в Западной Украине.

«Воевать довелось мне всего пол года. Победу эту мы ждали безмерно. Помню как построили нас, сообщили, что победили. Радостно было. Праздничный обед нам устроили даже» - делится воспоминаниями Иван Григорьевич.