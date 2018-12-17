Многодетная семья из Динской получила в подарок фотосессию

Акция «РВС» по сбору подарков для детей-инвалидов Динского района стала хорошим примером. Так, к нам в редакцию обратилась фотограф Светлана, которая предложила сделать необычный подарок для семьи с ребенком-инвалидом — новогоднюю фотосессию. «Мне хотелось бы подарить фотосессию семье, ведь это — память на долгие годы, красивые новогодние фото станут украшением семейного архива», - написала нам Светлана.

Как раз в то время на сайте мы опубликовали истории Жени Пшеницкого и Дениса Карпенко, которые воспитываются в очень многодетной семье — вместе в пятью братьями и сестрами. Их маме Татьяне мы и предложили профессиональную фотосъемку. И Татьяна согласилась!

Получив согласие, Светлана организовала резиденцию добрых дел.

«Я созвонилась с известным краснодарским фотографом, и она предоставила нам студию для съемок бесплатно. Знакомая визажист тоже бесплатно сделала макияж и укладку многодетной маме, чтобы она выглядела еще краше. Но и это не все. Мои подруги предоставили деткам сладкие подарки!

Съемка прошла на одном дыхании, было очень приятно видеть такую большую и дружную семью, видно как детки с трепетом относятся друг к другу и к родителям, а родители- огромный пример многим семьям, это люди с безграничной любовью и теплом», - написала нам Светлана.

В итоге семья получила сказочную фотосессию, а совсем скоро Дед Мороз и Снегурочка из «РВС» привезут загаданные подарки Жене и Денису.

Новый год — время творить добрые дела!











