Многодетный отец серьезно болен – у семьи нет денег на жизнь

Беда пришла в дом Щегольковых из села Красносельского – у многодетного отца и единственного кормильца семьи Артема диагностировали рак носоглотки 4 стадии.

В семье уже четверо детей — три девочки и сын. Любовь Щеголькова ждет пятого малыша.

Семья переехала в Динской район меньше года назад из Санкт-Петербурга. Казалось бы, впереди счастливое будущее, хороший климат, близко море. Но тут нежданно пришла беда.

«Артем всегда обеспечивал нашу семью. Он занимается строительными работами. Когда переехали в Красносельское, муж еще несколько раз возвращался в Питер, чтобы выполнить заказы. Я же с детьми оставалась здесь. Когда приобрели дом, он был в предчистовой отделке. Весь ремонт Артем сделал своими руками. И вот, когда по работе супруг поехал в Санкт-Петербург, там его экстренно госпитализировали с высокой температурой в больницу. Сильно вздулся лимфоузел на шее. Полечившись там, он вернулся домой», – рассказывает жена Артема Любовь.

Мужчине лучше не становилось. Семейная пара обратилась в сентябре 2018 года сначала в медучреждение в Красносельском, затем – в Динскую и Краснодар.

«Очень долго врачи не могли найти причину заболевания. Назначали различные анализы, но ничего не выявляли. А состояние Артема становилось все хуже», – вспоминает Любовь Щеголькова.

И вот в январе семья узнает, что появится еще один малыш. В этом же месяце состояние мужа ухудшилось.

«Я отвезла Артема в краснодарскую больницу, чтобы пройти анализы платно, так как тянуть было некуда. Там тоже не могли выявить причину, только на УЗИ шеи специалист заподозрила неладное.

Поехали в онкоцентр, там взяли пункцию.

Оказалось, что вся шея в метастазах. Но очаг не могли найти. В итоге установили, что это рак носоглотки. Встречается он крайне редко, поэтому его трудно диагностировать.

6 марта врачи собрали консилиум. Определили, что это 4 стадия – запущенная форма.

Мы были просто в шоке. Это не передать словами. Муж не курит, алкоголем никогда не злоупотреблял», – со слезами рассказывает Любовь.

Сейчас мужчина проходит лечение в онкодиспансере. Уже 4 химиотерапии ему сделали. Обязательно нужно еще 2.

Через каждые 24 дня повторяют терапию.

Сейчас Артем не может работать из-за болезни. У семьи родственников здесь нет, все они остались в Санкт-Петербурге.

«Мужу дали 2 группу инвалидности. Но пенсия будет начисляться только с конца июня. А на детей пособие – 50 рублей в месяц.

Мне крайне неловко просить о помощи. Мы пытались справляться всеми силами. Но уже понимаем, что сами не сможем.

Я бы пошла на работу, но до родов осталось не так много времени.

Мы бы не обратились в газету, если бы не продавец магазина Оксана Кривоус. Именно она настоятельно нам порекомендовала это сделать, за что ей огромное спасибо!

Дошло до того, что нам нечем оплатить коммуналку, садик и питание в школе.

Попросту не знаю, как быть дальше.

Раньше я помогала по возможности нуждающимся. Кто бы мог подумать, что болезнь может оказаться так рядом.

Прошу всех неравнодушных помочь, если есть возможность. Мы уже продали все, что было можно. Сейчас пытаемся продать дом, в котором живем, но покупателя пока нет.

Я заранее благодарю всех, кто не пройдет мимо и поможет нам в такой тяжелой ситуации», – совсем расплакавшись, не скрывая горечи, обращается женщина.





Карта «Сбербанка» для перечисления средств: 2202 2026 5717 2783 (Щегольков Артем Геннадьевич).

Карта привязана к номеру телефона 8 (908) 690-96-36.