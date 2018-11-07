Многодетной семье после пожара восстанавливают дом

В «РВС» написала Алена из станицы Васюринской. 18 октября во дворе их дома произошел пожар. В огне погибла бабушка, мама и трое детей осталась буквально без крыши над головой.

В статье мы дали реквизиты для оказания материальной помощи.

И помощь пришла!

Вот что пишет Алена — старшая дочь хозяйки дома Елены.

«От всей души хотим поблагодарить газету «РВС». Благодаря вам мы собрали средства на крышу, спасибо, что в трудный момент вы были рядом. Спасибо всем тем, кто откликнулся на нашу беду, помощь шла отовсюду, вокруг оказалось так много добрых сердец. Помогла и администрация Васюринского сельского поселения — спасибо им. Нам помогли не только собрать деньги, но смонтировать кровлю, вычистить почти весь мусор после пожара.

Впереди еще много работы, нужно заменить систему отопления, электропроводку, полностью отремонтировать дом, но начало уже положено.





Передаю слова своей мамы: «Я уже даже не верила, что на земле осталось столько добрых людей! Огромное спасибо всем, благодаря вам у моих детей снова есть крыша над головой. Потихоньку будем двигаться дальше. Все это наживное, конечно, маму уже не вернуть... Берегите родных и близких».

«РВС» присоединяется к словам благодарности. Такие ситуации возвращают веру в людей и добро, а это так важно.





Повторяем реквизиты для оказания финансовой помощи:

Банковская карта: 5469300450221327 (Павленко Алена Викторовна)

Номер телефона 8-918-340-51-90 (карта привязана к этому номеру).







