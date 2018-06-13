Многодетные динчанки накопили более 10 вопросов к чиновникам

Группа многодетных мам из Динского района накопила вопросы к чиновникам. Они отправили их президенту во время прямой линии, но, к сожалению, в эфире их обращение не прозвучало. С блокнотом, в котором сделаны основные пометки, три представительницы группы пришли и в «РВС».

«Часто слышим фразу: вам так помогает государство, а вы жалуетесь, но давайте подробнее разберем эту помощь», – начали женщины, держа на руках своих малышей.

Земля

Так, первоочередным стал наболевший вопрос о предоставлении земельных участков. По словам динчанок, им непонятно, почему землю дают в аренду, а не сразу в собственность. Кроме того, есть еще одна проблема, с которой столкнулась одна из них. Семья живет в Пластуновской уже 3 года, третий ребенок здесь же появился на свет, до этого они жили в Краснодаре. Но в итоге они получили отказ. Им заявили: необходимо проживать на территории Динского района 5 лет.

Те, кому все же удалось встать в очередь, даже не представляют, когда же она подойдет. «Выдают около 20 участков в год, а в очереди более 700 человек», – сетуют женщины.

Наталья Скворцова рассказала, что еще одна проблема, на их взгляд, – непрозрачность процедуры. По ее мнению, должна быть электронная очередь, чтобы каждый мог отслеживать, сколько семей уже получили участки, кто отказался и так далее.





Льгота на проезд

Льгота, конечно, предусмотрена, но только на межстаничный проезд. Но ведь дети часто пользуются пригородным транспортом. «У меня ребенок 6 дней в неделю ездит в Краснодар на гребную базу. Проезд в одну сторону – 40 рублей, в две – 80. Итого около 2000 в месяц. При условии, что он учится в бесплатной спортшколе. Но, согласитесь, 2000 рублей только на проезд для многодетной семьи сумма ощутимая», – рассказывает Наталья Скворцова. В то же время мамочки поделились, что им известно, что в Москве, например, проезд бесплатен не только для детей из многодетных семей, но и для их родителей.





Школьная форма

В 2014 году, как вспоминают многодетные, была компенсация на школьную и спортивную форму. «Выплата была в преддверии учебного года, но ее скоропостижно отменили. В чем причина, непонятно. Ведь в других регионах она предусмотрена, причем не в самых богатых, но только не у нас», – продолжает перечислять Светлана Лиманская.





Оплата ЖКХ

«Согласно указу президента № 431 от 1992 года, у многодетных должна быть скидка на тарифы ЖКХ – 30 %, а у нас оформляется только субсидия, и та только по доходу, а где скидка?» – задается вопросом Наталья Скворцова.

При этом многодетная мама звонила во все организации, которые осуществляют предоставление этих услуг, где ее перенаправили в социальную службу. Те же, в свою очередь, объясняют: возможна только субсидия.





Питание в школах

Следующим пунктом стало питание в школах. Да, скидка предусмотрена – 200 рублей. Если детей трое, это еще можно «вытянуть», а если пятеро? Это довольно накладно. «Почему хотя бы для таких семей не сделать питание бесплатным?» – отмечает Светлана Лиманская.





Детские аттракционы

Мамочки объяснили, что на аттракционах в городе могут кататься лишь дети с местной пропиской. В данный момент только организация «Большая семья» выдает им билеты раз в год. В Динской бесплатные билеты дают также для динских ребят. «У нас в Пластуновской и Красносельском тоже много детей, и живем мы рядом, почему этим детишкам не предоставить такую возможность?» – поддерживает подруг Елена Королева.





Бесплатные лекарства

По словам Светланы Лиманской эта льгота действует, но к сожалению не так эффективно, как хотелось бы. В случае заболевания ребенка врач выписывает медикаменты, но при этом в аптеке зачастую этих препаратов нет. «И начинают говорить в лучшем случае: приходите через месяц. А зачем они мне нужны через такой длительный период?» – не понимает многодетная мама.





Налоги

Для многодетных существует льгота на оплату налога на транспорт. Но только если мощность двигателя автомобиля не менее 150 лошадиных сил. «Да, семья из трех детей, может поместиться в такую машину, а у кого пятеро детей? Уже нужен микроавтобус, но с такой мощностью микроавтобусов нет, а значит льгота уже не предусмотрена», – пожимают плечами женщины.





Помимо всего прочего, их волновал вопрос о санаториях. Положена ли компенсация в случае непредоставления путевки? А также получение удостоверения о статусе многодетной семьи. Куда им обращаться по этому поводу?

«Почему мы ходим и «выбиваем» это все? Самое обидное, что мы получаем отписки: нет денег или прочее. Но тогда в чем заключается работа властей? Кому нам писать? Мы прекрасно понимаем, мы родили детей для себя, но если государство заявляет, что оно оказывает помощь многодетным, то стоит ее оказывать действительно», – подытожили женщины.





«РВС» направит запросы для комментариев компетентных служб в отношении этих пунктов.