Многодетные семьи отправили гуманитарную помощь в Хадыженск

Два микроавтобуса гуманитарной помощи отправили в Хадыженск семьи из динской районной благотворительной общественной организации поддержки семей «ДариДобро». К ним обратилась девушка из поселка Южного, родственники которой пострадали в результате паводка в Хадыженске.

«За 20 часов мы собрали теплую одежду для взрослых и детей, обувь, одеяла, подушки, предметы гигиены, малышам – подгузники, продукты питания», - рассказывает председатель ДРБООПС "ДариДобро" Нина Мищенко.

Многодетные семьи, семьи, в которых воспитываются детки-инвалиды, сразу активно откликнулись на клич и стали собирать пакеты вещей для тех, кто сейчас в них нуждается. Молодые мамы даже сложили в отдельную сумку вещи для беременных.

Когда они привезли эту помощь, среди пострадавших как раз была беременная девушка, которая со слезами на глазах благодарила динчан.

«Спасибо всем кто откликнулся, спасибо, что в очередной раз вы вместе с нами подарили добро людям в трудной жизненной ситуации!», - подытожила Нина Мищенко.





В данный момент администрация Динского района также организовала сбор гуманитарной помощи жителям пострадавших от паводка районов Кубани.

Необходимо следующее: питьевая вода в бутылях 1,5 литра и 5 литров.

Продукты питания: тушенка, рыбные консервы, крупы (гречка, пшено), макароны, сахар, чай, сгущенное молоко, теплые одеяла, фонарики, батарейки, аккумуляторы для телефонов, газовые баллончики, рабочая одежда, перчатки и т.д.

Адрес пункта сбора: ст. Динская, ул. Красная, 72 А, бывшее кафе «Досуг». Тел. 8(86162)6-14-46, 89885222921 (Ольга Владимировна Палий).

Пункт сбора работает круглосуточно.

Первая отправка груза 29 октября, в понедельник.







