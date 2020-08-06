Многодетные: «Участок получили, дом построили, а инфраструктуры нет»

Многодетной семье дали участок, они построили дом, но жить там не могут. Газа нет, дорог тоже, динчане удивляются, как же так могло получиться: землю-то дали, а как же инфраструктура?

«Раздали земельные участки многодетным семьям на хуторе в Динской: это улицы Рябовола, Славянская и 300-летия Кубанского войска. Дорог нет, газа тоже. При этом оплатили по 150 тысяч рублей еще в 2018 году, обещали, что до 30.06.2019 г. газ подключат, а до сих пор ничего не происходит. Мы построили дом, но как жить без газа? Как хотите, они выполнили долг, участок дали, а вы, многодетные, дальше сами», - рассказывает девушка.

Мы решили узнать у администрации Динского поселения ответы на интересующие вопросы, тем более что Президент России Владимир Путин давал поручение: на земельных участках, предоставляемых многодетным семьям бесплатно, в обязательном порядке должна быть создана необходимая инфраструктура. Это требование прописано и в нацпроекте «Жилье и городская среда» на 2019–2024 годы.

Кроме того, на Кубани для реализации задач нацпроекта разработан региональный проект «Жилье». Одной из приоритетных задач проекта является обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, которые бесплатно предоставляются на Кубани семьям, имеющим трех и более детей.

Как сообщили в администрации Динского сельского поселения, в 2020 году при формировании бюджета депутатам Динского поселения будет предложен на рассмотрение вопрос о разработке проекта межевания территории на улицах Рябовола, Славянской, 300-летия Кубанского войска. Предусмотрена постановка территории на кадастровый учет и ее комплексное развитие.

При выполнении работ по межеванию территории, постановке на учет будут предусмотрены деньги на разработку проектно-сметной документации на строительство дорог на улицах Рябовола, Славянской, 300-летия Кубанского войска.

Что касается вопроса подключения жилых домов, расположенных на этих улицах, к сетям газоснабжения, администрация сообщила, что уже подготовлен соответствующий запрос директору филиала АО «Газпром газораспределение Краснодар».