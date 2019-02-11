Многоэтажка на Гоголя – будут ли балконы «висеть» над домами динчан?

Проблемное строительство, к сожалению, не редкость для Динского района. «РВС» уже не единожды писала об обманутых дольщиках, домах, которые возведены с нарушениями.

В этот раз к нам обратились люди, живущие по соседству со зданием, находящимся на улице Гоголя, 68.

По их словам, когда начиналось строительство многоквартирного дома, никто не объяснил, что это будет «огромная махина», к тому же никакой придомовой территории там нет.

«О каких детских площадках может идти речь?! Где жильцы будут ставить машины — у нас под забором?! Тут и так аварийных ситуаций много бывает, а с кучей авто на обочинах еще больше ДТП ожидать?» - негодуют жильцы улицы Гоголя.

Они обращались в различные инстанции: в администрацию поселения, района, к прокурору, к губернатору Краснодарского края.

«Мы, жители улиц Гоголя и Мира, обеспокоены тем, что продолжается строительство многоквартирного (4-этажного) дома на ул. Гоголя, 68.

Наше беспокойство вызвано тем, что после завершения строительства мы останемся без системы канализации, т. к. существующая заложена 59 лет назад и рассчитана на одноэтажную застройку поселка. Кроме того, будет нарушена система водо-, газо-, энергоснабжения.

По вопросу незаконного строительства многоэтажного дома жители поселка обращались неоднократно во все инстанции. Однако после некоторого затишья строительные работы начались вновь», - с такой коллективной жалобой обращаются динчане.

Как сообщается в ответе администрации на запрос «РВС» по поводу законности возведения этого объекта, на территории Динского района создана рабочая группа, целью которой является восстановление нарушенных прав и законных интересов граждан вследствие неисполнения обязательств по строительству многоквартирных жилых домов.

Проводятся встречи с обманутыми дольщиками, ведется работа по составлению реестров, рассматриваются вопросы увеличения земельных участков для размещения детских площадок, автомобильных и гостевых парковочных мест, подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, и многоквартирный жилой дом на улице Гоголя, 68 в станице Динской не является исключением.

Привлекаются представители ресурсоснабжающих организаций, где определяется, какие мероприятия необходимо предусмотреть для подключения МКД, чтобы не нарушать права и интересы тех или иных лиц.

Ведется поиск инвесторов для завершения строительства и подключения объектов к ресурсоснабжающим сетям.

Возведение многоквартирного жилого дома по адресу: ст. Динская, ул. Гоголя, 68 осуществлялось на основании разрешения на строительство от 23.12.2013 г. № Ru 23508302-577 трехэтажного многоквартирного дома.

Фактически на земельном участке в отступление от разрешения на строительство возведено трехэтажное здание с мансардным и цокольным этажами.

В рамках самоконтроля постановлением администрации муниципального образования Динской район от 13.05.2016 г. № 615 вышеуказанное разрешение отменено.

Также в запросе содержится подробное описание, каким образом можно подключить газоснабжение, электричество, водоснабжение и водоотведение, при этом не увеличивая нагрузку на уже имеющиеся сети.

«РВС» и дальше будет следить за сложившейся ситуацией: будут ли выкупаться соседние участки для создания парковки, деткой площадки или же ситуация так и останется не ясной и балконы многоэтажки будут нависать над частными домами людей?