Многоквартирный дом в Новотитаровской пестрит рекламой наркотиков?

2 октября районная администрация опубликовала информацию об акции «Кубань без наркотрафарета». С 5 октября активисты движения Молодежный патруль выйдут в рейды по устранению надписей, содержащих рекламу наркотиков. Они обращаются ко всем и просят сообщать о находке:

⠀«Если вы обнаружите трафареты с рекламой наркотиков на своей улице, во дворе, в подъезде дома и т.д., незамедлительно сообщайте о находке по телефонам:

⠀8 (86162)6-22-19 Молодежный центр,

⠀8 (86162)6-19-71 антинаркотическая комиссия муниципального образования Динской район,

⠀Фото и адреса расположения запрещенных ссылок можно присылать сообщениями в личные аккаунты Молодежного центра в социальных сетях.

Если вы думаете, что подобные надписи можно увидеть исключительно в злачных местах, то вы ошибаетесь. Самый обычный многоквартирный дом в Новотитаровской буквально пестрит подозрительными ссылками.

⠀Об увиденном журналисты «РВС» сообщили по указанному телефону. Нас уверили, что разберутся с этими надписями и, если они рекламируют сайты, где продают наркотики, уничтожат.