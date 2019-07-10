Мобильный центр здоровья будет работать в Динской

Как сообщает администрация ЦРБ, на территории Динской районной поликлиники 31 июля 2019 года будет работать мобильный центр здоровья ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» МЗ КК.

В комплекс услуг входит: измерение роста, веса, артериального давления, проведение экспресс-анализа общего холестерина и глюкозы крови, измерение внутриглазного давления, оценка функционального состояния сердца с помощью компютезированнной системы «Кардиовизор».

При себе обязательно иметь паспорт и полис ОМС.

Прием с 9.00 до 12.00.

Подробная информация по тел. 6-13-42.