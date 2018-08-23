Молочная кухня при Динской поликлинике превратилась в притон

В редакцию «РВС» обратилась жительница станицы Динской с жалобами на то, что происходит рядом с поликлиникой на улице Кирпичной.

«Нас очень беспокоит, что творится в заброшенном здании, где раньше была молочная кухня, и в старой котельной. В последнее время оба эти здания превратились в притон для подростков! Молодые люди собираются там вечерами, пьют, доламывают здания, дерутся, матерятся, бьют бутылки. Рядом с молочной кухней мы находили убитых котят – они уже и животных там убивают!

Журналисты «РВС» выехали на место и сами убедились, что стало с молочной кухней и котельной. Стекла выбиты, внутри все разломано и разбросано, на стенах – надписи из непечатных слов. Асфальт рядом со зданиями весь усеян стеклами от разбитых бутылок. На бетонных плитах рядом с котельной – остатки еды, пустые коробки, пакеты. Видно, что здесь собираются компании и очень весело проводят время.

Как рассказала нам женщина, территория вокруг двух этих зданий становится опасной.









За комментариями о происходящем журналист «РВС» обратился в Динскую ЦРБ. Заместитель главного врача Виталий Щербаха дал нам официальный ответ:

– Здание бывшей молочной кухни находится на балансе Динской центральной районной больницы, но в течение многих лет не используется для каких-либо нужд больницы. Все доступы в здание были закрыты. Некоторое время назад в здании были разбиты окна, через которые в помещение в ночное время незаконно проникают неустановленные лица. В целях прекращения свободного доступа хозяйственной службой больницы были закрыты оконные проёмы и укреплены. Размещение в здании бывшей молочной кухни лечебно-диагностических служб больницы не планируется. Дальнейшее использование здания определится после смены учредителя Динской центральной районной больницы в 2018 году».