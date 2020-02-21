Молодая мама: “В Васюринской один педиатр на всю станицу”

“Больной вопрос для жителей Васюринской: один педиатр на всю станицу, и та работает полдня. Детей лечить некому, и эта проблема уже не первый год”, – с такой проблемой обратилась в “РВС” молодая мама. Мы решили узнать у исполняющего обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергея Чикишева, действительно ли эта проблема стоит так остро в поселении.

“В Васюринской участковой больнице работают 3 врача-педиатра. Всем детям, записанным на прием, медицинская помощь оказывается в день обращения. Вторник и четверг – день здорового ребенка, на осмотр приглашаются здоровые дети первого года жизни и более старших возрастов для проведения вакцинации”, – прокомментировал он.