Вадим Чуб. Фото из соцсети.
Молодежь Динского района приняла участие в конкурсе «Доброволец года – 2018»
18 декабря в столице Кубани состоялась церемония награждения активных и талантливых представителей молодежи за победы и призовые места в краевых конкурсах.
Ежегодно Министерство образования, науки и молодежной политики совместно с Центром молодежных инициатив проводят краевой конкурс «Доброволец года – 2018», цель конкурса – развитие волонтерства. Представители Динского района были удостоены наград в двух номинациях.
Вадим Чуб занял первое место в номинации «Спортивное волонтерство и пропаганда здорового образа жизни». Егор Шустов стал третьим в номинации «Лидер детского/молодежного общественного объединения 16-17».
Комментарии
(цель конкурса – развитие волонтерства. ) - развитие бесплатной рабочей силы.
А где те "волонтеры", которых недавно отправляли на помощь в затопленные населенные пункты?