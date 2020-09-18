Молодежь поселка Украинского:

Молодежь хочет заниматься спортом, но, по их словам, в таком помещении делать это трудно. Поселок Украинский небольшой, и все же молодежь там есть, да еще и активная.

"Мы хотим создать спортивное общество в поселке, уже создали футбольную команду, хотим развиваться дальше, но состояние спортзала при Доме культуры сами видите какое. И такое длится уже около 20 лет. А ведь здесь постоянно занимаются люди от 15 до 40 лет. В Доме культуры сделали храм, зал, а вот про спорт забыли. Придет зима и негде будет заниматься молодежи", – рассказывает житель поселения.

Он же прислал в "РВС" фотографии.

Как объяснила директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Культурно-досуговое объединение" Наталья Ткачева, это помещение является частью сельского Дома культуры поселка Украинского. С марта 2020 года оно закрыто в связи с введением ограничительных мер на территории Краснодарского края. В 2021 году запланирован текущий ремонт сельского Дома культуры, в том числе и данных помещений.



