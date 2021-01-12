Молодой матери нужна помощь в борьбе с раком

В редакцию «РВС» обратилась Екатерина. Она рассказала, что ее близкой подруге Юлии нужна помощь.

Юлия живет в Новотитаровской. Ей 33 года. Воспитывает 5-летнюю дочь.

«Таких, как она, практически нет. Сильный духом человек, всегда поможет. Очень целеустремленная и добрая. Я мало встречала таких искренних людей», – рассказала Екатерина.

По ее словам, сама бы Юлия в редакцию не обратилась из-за своей скромности. Подруга очень хочет ей помочь, поэтому журналистам написала сама.

В ходе беседы она дала контакт матери Юлии.

Мама рассказала, что в 2018 году дочь обнаружила с левой стороны груди шишку. Выяснилось, что у нее рак левой молочной железы. Сделали операцию в государственном медучреждении и курс химиотерапии, который дал осложнение на другие органы. На этом процедуры закончились. После этого семья обратилась в платную клинику. Там медики спрогнозировали шанс на улучшение здоровья.

«У нее нет тромбоцитов в крови. Врач-онколог прописала таблетки револейд. Их надо пропить в течение 7 дней, затем повторно сдать анализы. По результатам специалисты посмотрят на повысятся ли тромбоциты. Если да, то в соответствии с показателями назначат другое лечение, которое тоже будет стоить немаленьких денег. Метастазы растут, страдают другие органы. Помощь нужна уже сейчас», – рассказала мама Юлии.

Таблетки, которые сейчас срочно необходимы, стоят минимум 75 тыс. рублей. Но потом девушке предстоит еще дорогостоящее лечение, поэтому близкие люди просят о любой посильной сумме, чтобы как можно скорее помочь Юлии.

Перевести можно на счет карты сестры:

5469 3005 4073 1343, Елена Александровна П.

Юлия, ее семья и друзья выражают огромную благодарность тем, кто не прошел мимо их проблемы.