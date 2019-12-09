Молодые мамы: «Нам задерживают выплаты на первого ребенка»

Тревожные сигналы поступают от семей, получающих новую меру социальной поддержки – ежемесячную выплату на первого ребенка до полутора лет. Напомним, ее ввели для семей, в которых первый ребенок родился (или был усыновлен) в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года.

По словам обратившихся к нам женщин, они не получили деньги за ноябрь, а уже наступил декабрь и пора получать следующую выплату.

«Мы получаем 9850 рублей, и это очень хорошая поддержка для семейного бюджета. И для нас очень ощутимо отсутствие такой суммы. Говорят, что денег нет, неужели мы останемся без выплаты?»

Мы связались с управлением соцзащиты по Динскому району. Руководитель управления Галина Меркулова прокомментировала нам, что 9 декабря были получены деньги за ноябрь и направлены на личные счета получателей выплаты.

Журналисты «РВС» подготовили официальный запрос в ведомство для подробного комментария по сложившейся ситуации.