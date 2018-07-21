Мониторинг ЗОЖ в Динском районе

По инициативе Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2017-2025 гг. в субъектах РФ реализуется приоритетный проект «Формирование здорового образа жизни», включающий Мониторинг ЗОЖ. Результаты данного проекта позволят оценить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у населения нашего региона.

Результаты Мониторинга ЗОЖ будут переданы в Министерство здравоохранения Российской Федерации для принятия оперативных мер по улучшению здоровья населения Вашего региона и страны в целом.

Для участия в Мониторинге ЗОЖ жители Динского района отбираются случайным образом и в число отобранных для обследования могут попасть Ваши улица, дом и квартира. Если это произойдет, с вами свяжется работник поликлиники и пригласит Вас принять участие в исследовании. Исследование проводится добровольно и состоит из ответов на вопросы и измерения артериального давления, роста, веса и окружности талии. Если Вас пригласят, пожалуйста, найдите возможность уделить час своего времени для участия.

1 – й этап обследования будет проводиться с 01.07.2018г по 01.10.2018года

2 – й этап обследования будет проводиться с 10.01.2019года по 01.05.2019года

Заранее признательны Вам за готовность пройти обследование.

Ваше участие очень важно для усовершенствования системы здравоохранения в стране.

Администрация Динской ЦРБ