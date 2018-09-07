Морг в Динской ЦРБ закрывается

С 17 сентября 2018 года патологоанатомическое отделение (морг) Динской ЦРБ закрывается в связи с началом проведения ремонта.

«К сожалению, объём проводимых работ не даёт возможности продолжения выполнения патологоанатомических исследований одновременно с проведением ремонта. Жесткие санитарно-эпидемиологические требования к функционированию патологоанатомических отделений не позволяют временно развернуть данную службу в каком-либо другом подразделении больницы. В связи с этим приносим свои извинения за доставленные временные неудобства и информируем о том, что выполнение патологоанатомических исследований будет проводиться на базе патологоанатомического отделения Кореновской центральной районной больницы», – сообщает администрация Динской ЦРБ.

Доставка тел граждан, умерших в стационаре, в патологоанатомическое отделение Кореновской ЦРБ для проведения обязательных, предусмотренных действующим законодательством патологоанатомических исследований будет обеспечиваться транспортом Динской ЦРБ. Родственники умершего о смерти в обязательном порядке будут извещаться лечащим врачом по телефону.

С 17 сентября 2018 года выдача тел усопших после проведения патологоанатомических исследований будет проводиться родственникам из патологоанатомического отделения Кореновской ЦРБ по адресу: г. Кореновск, улица Павлова, дом 19.

Часы работы патологоанатомического отделения Кореновской ЦРБ

С 8.00 до 17.30 (понедельник – пятница)

Перерыв с 12.00 до 12.30

Выходные – суббота, воскресенье.

Телефон отделения 8(86142) 4-29-14.

Телефон горячей линии Динской ЦРБ 8 800 500 84 86 (звонок бесплатный с любых телефонов).