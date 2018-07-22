Мошенники представляются налоговой инспекцией

Межрайонная ИФНС России № 14 по Краснодарскому краю обращает внимание жителей Динского района на участившиеся случаи мошеннических действий с различных номеров телефонов в адрес организаций и индивидуальных предпринимателей.

Схема проста. С телефонов 8-963-393-03-42, 8-965-696-07-49, 8-963-390-14-64, 8-963-926-41-62 поступают звонки от якобы налоговой инспекции. Людям сообщают о предстоящих налоговых проверках, просят перезвонить для урегулирования вопроса, иногда требуют перечислить деньги.

Помните, что должностные лица Межрайонной ИФНС России № 14 по Краснодарскому краю не обращаются с подобными предложениями к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям!

Если вам поступили предложения о перечислении денег якобы налоговой инспекции, звоните в полицию.