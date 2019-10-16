"Мото-Брат" - какой вклад байкеры из Динского района вносят в мотодвижение

Многие из жителей Динского района уже наслышаны про сообщество мотоциклистов «Мото-Брат», которое базируется в Динской. «РВС» неоднократно упоминала о деятельности байкеров, теперь стоит рассказать о том, как всё устроено в рядах динских «мото-братьев». Для этого журналист пообщался с председателем сообщества Николаем Ягольник. Помимо своей общественной деятельности, байкер является хозяином магазина «Всё в дом». Он подробно рассказал о жизни и быте членов «Мото-Брата».

Николай Ягольник:

Воспитание молодежи, пропаганда правильных семейных ценностей, здорового образа жизни и соблюдение правил дорожного движения. Сам лично останавливал молодых ребят, которые ездят без шлемов и на задних колесах на мопедах в центре Динской, подвергая опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих их людей. Для нашего мотобратства категорически не приемлема езда в нетрезвом виде. Людей не разделяющих этих взглядов мы просто убираем из наших рядов. Есть такие, которые узнав про эти порядки, просто уходят сами. Есть и сообщества, которые к такому относятся проще. Но мы не такие, и еще раз подчеркиваю, что к подобному относимся очень неуважительно.



Мы хотим добиться того, чтобы к мотоциклистам относились серьезно, чтобы люди понимали, что мы не пьяные отморозки за рулем двухколесного хлама, а серьезные люди, у которых есть дети и которые болеют и переживают за будущее своей семьи, района и страны в целом. Для нас и для меня лично очень важно не количество членов нашего сообщества, а качество деятельности всех тех людей, которые у нас есть. И с этим мы справляемся отлично. Отдельную благодарность хотел бы выразить своим непосредственным помощникам и соратникам.

Анна Новоселова — мать четверых детей, не пропустила ни одного мероприятия. Очень хочет, чтобы её дети жили в безопасной стране, где их можно было бы без опаски отпустить погулять на улицу и не переживать. Была одной из инициаторов поездки в детский дом. Воспитанники были в восторге от этого мероприятия.

Андрей Карякин — мой близкий друг и соратник. Разделяет и поддерживает политику нашего мотобратства. Как и Анна — примерный семьянин.

Геннадий Черкасов — увлекается мотоциклами, охотой, рыбалкой, ездой по бездорожью. Надежный друг, выручает в самых сложных ситуациях. У него две дочки, 4 и 6 лет, которые любят составлять компанию отцу во время его поездок

Александр Антонец — отец двоих детей, занимается предпринимательством. Является заместителем совета молодых депутатов Динского района. Всегда активно участвует во всех мероприятиях. Вносит огромный вклад в развитие мотодвижения в районе.

Владимир Цыганский — действующий депутат Пластуновского сельского поселения. Занимает активную жизненную позицию, продвигает здоровый образ жизни в массы. В силу своей профессии, является режиссером в Доме Культуры.

Сергей Подопрыгора — у него двое сыновей 6 и 12 лет, оба уже любят и интересуются мотоциклами. Общий стаж за рулем двухколесного «зверя» 25 лет. Знает от и до устройство байка, может легко починить его. Для Сергея основными приоритетами в жизни выступают семья, мотобратство, честь и свобода. Его жена полностью разделяет эти взгляды, поэтому вместе они уже счастливо живут в браке 13 лет.

Александр Ягольник — это ветеран среди байкеров. Ездит на мотоцикле более 30 лет. Примерный семьянин, трое детей. Несмотря на свой возраст, активно участвует в мотосоревнованиях и занимает призовые места.

Андрей и Оксана Борисовы — наша мотосемья. Во всех начинаниях поддерживают друг друга. Воспитывают детей, которые уже хотят вступить в «Мото-брат». Нас очень много, если перечислять всех, то места не хватит. Однако, хотелось бы еще отметить и сказать спасибо следующим людям: Егору Козлову, Сергею Ежкову, Сергею Гурину, Юрию Сидорову, Якову Климину, Юрию Зорькину, Александру Дидиченко, Юрию Светличному, Сергею Гежгян, Вячеславу Калугину, Роману Николаеву и многим другим. Прошу прощения, если кого-то не указал. Нас в районе уже 50 человек. Всем вам спасибо. Отдельно хотелось бы поблагодарить Аргама Саакян — это наш мотобрат, который работает врачом-терапевтом в ЦРБ. Очень помог, когда ребята из Москвы на прошлой неделе попали в ДТП на Ростовском шоссе. Оперативно и на высоком уровне оказалась необходимая помощь. Отдельное спасибо врачу-травматологу Сергею Мартыненко. Ведь во всем этом и есть наше смысл и посыл нашего мотобратства. Если кто-то попал в беду, они обязательно помогут. Байкеры поддерживают связь со всей Россией, и за считанные минуты связываются друг с другом для того, чтобы не оставить в беде своего товарища. Это целый отдельный мир, который построен на взаимовыручке и духе поддержки сообщества. «Мото-Брат» за поддержку и участие в мероприятиях, посвященные здоровому образу жизни, патриотичному и социальном воспитанию молодежи, продвижению и развитию мотодвижения. В этом году мы приняли участие в организации проведения таких мероприятий, как: мотопробег 9 мая и поздравление ветеранов, участие в фестивале уличных видов спорта, День молодежи, на котором мы взяли с собой детишек из детского дома и устроили им праздник, День памяти Виктора Цоя совместно с нашими друзьями из Усть-Лабинска — мотоклубом «HILLFORT». Поздравили мотопробегом и фаершоу Пластуновскую и презентовали свой гимн. Нам еще нет года, но мы очень быстро развиваемся и стараемся нести добро и хотим, чтобы нас воспринимали всерьез. И если есть ребята, которые разделяют нашу позицию, то я готов лично пообщаться с ними и буду рад видеть их в рядах нашего сообщества «Мото-Брат».