Мотопробег байкеров в Пластуновскую

Мотопробег байкеров в Пластуновскую

Мотопробег байкеров в Пластуновскую

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2 часа назад Байкеры Динского районаГазета РВСДень станицы ПластуновскойДинской районПластуновскаяФайер-шоу

5 октября в Пластуновской отметили День станицы. Одним из самых ярких моментов вечера стал мотопробег байкеров.

Участники Динского районного сообщества байкеров «МОТО-брат», а также их коллеги из других станиц края приехали в Пластуновскую из Динской. Появление рычащей двухколесной колонны произвело неизгладимое впечатление на  пластуновцев.

Байкеров наградили благодарственными письмами за активное участие в социальной жизни района и Пластуновского сельского поселения. Их вручили на главной сцене председателю сообщества Николаю Ягольнику.

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- Мы выступаем за семейные ценности, здоровый образ жизни, спорт, уважение к старшему поколению, - отметил Николай. – Нам очень важно принимать участие в воспитании молодежи, мы чтим ветеранов.

В свою очередь и байкеры приехали не без подарков. Перед пластуновцами они впервые исполнили свой гимн. Когда стемнело, показали файер-шоу.

- Среди байкеров много интересных  людей самых разнообразных профессий. Нашелся и такой, кто умеет «управлять огнем», - Дмитрий Малышев, театр огня "Иллюзия".

Кроме Дня станицы в Пластуновской, байкеры в этом году принимали участие в концерте памяти Виктора Цоя в Динской (совместно с клубом "Хилфорд"), в праздновании  Дня молодежи, Дня Победы,  в фестивале уличных видов спорта в Пластуновской.


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