17-летний пассажир мотоцикла погиб в ДТП в Новотитаровской
Серьезное ДТП произошло 1 августа в станице Новотитаровской. Примерно в 11 часов ночи на трассе Краснодар — Ейск столкнулись иномарка и мотоцикл Suzuki GSX-R, на котором ехали два молодых человека. Как пишут в соцсетях очевидцы происшествия, водитель и пассажир мотоцикла из Нововеличковской. Они ехали в сторону Краснодара. Автомобиль Opel ехал им навстречу и поворачивал налево. После столкновения один из свидетелей ДТП стал оказывать первую помощь пострадавшим. Пассажи скончался на месте. Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали, но, по предварительным данным, сообщенным "Кубань-24", он умер в больнице.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Уточнение. Как выяснила "РВС", скончался несовершеннолетний парень, которому в этом году исполнилось бы 18 лет. Водитель мотоцикла жив, находится в больнице.
Комментарии
Водитель жив,"РВС" в очередной раз выдаёт непроверенную информацию.
Читала утром в кубань 24, правда написали что 2 погибших, и в группе мото писали что второй скончался. Спасибо, что уточнили, а то переживала что 2 трупа. Жаль мальчика. Царствие ему небесное