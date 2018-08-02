17-летний пассажир мотоцикла погиб в ДТП в Новотитаровской

17-летний пассажир мотоцикла погиб в ДТП в Новотитаровской
Фото из социальных сетей

17-летний пассажир мотоцикла погиб в ДТП в Новотитаровской

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5 часов назад Динской районДТПДТП в Динском районеДТП в НовотитаровскойМотоциклист погибПроисшествияСмертельное ДТП

Серьезное ДТП произошло 1 августа в станице Новотитаровской. Примерно в 11 часов ночи на трассе Краснодар — Ейск столкнулись иномарка и мотоцикл Suzuki GSX-R, на котором ехали два молодых человека. Как пишут в соцсетях очевидцы происшествия, водитель и пассажир мотоцикла из Нововеличковской. Они ехали в сторону Краснодара. Автомобиль Opel ехал им навстречу и поворачивал налево. После столкновения один из свидетелей ДТП стал оказывать первую помощь  пострадавшим.   Пассажи скончался на месте.  Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали, но, по предварительным данным, сообщенным "Кубань-24",  он умер в больнице.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Уточнение. Как выяснила "РВС", скончался несовершеннолетний парень, которому в этом году  исполнилось бы 18 лет.  Водитель мотоцикла жив, находится в больнице.

Комментарии

Аноним
Аноним 4 часа назад

Водитель жив,"РВС" в очередной раз выдаёт непроверенную информацию.

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Леля
Леля Аноним 4 часа назад

Читала утром в кубань 24, правда написали что 2 погибших, и в группе мото писали что второй скончался. Спасибо, что уточнили, а то переживала что 2 трупа. Жаль мальчика. Царствие ему небесное

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