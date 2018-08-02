17-летний пассажир мотоцикла погиб в ДТП в Новотитаровской

Серьезное ДТП произошло 1 августа в станице Новотитаровской. Примерно в 11 часов ночи на трассе Краснодар — Ейск столкнулись иномарка и мотоцикл Suzuki GSX-R, на котором ехали два молодых человека. Как пишут в соцсетях очевидцы происшествия, водитель и пассажир мотоцикла из Нововеличковской. Они ехали в сторону Краснодара. Автомобиль Opel ехал им навстречу и поворачивал налево. После столкновения один из свидетелей ДТП стал оказывать первую помощь пострадавшим. Пассажи скончался на месте. Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали, но, по предварительным данным, сообщенным "Кубань-24", он умер в больнице.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Уточнение. Как выяснила "РВС", скончался несовершеннолетний парень, которому в этом году исполнилось бы 18 лет. Водитель мотоцикла жив, находится в больнице.