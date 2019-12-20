Мотоциклист в Динской столкнулся с двумя автомобилями

19 декабря в 16.10 на Пролетарской в Динской произошло ДТП. Мотоциклист двигался со стороны Коммунальной в сторону Красной, не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с автомобилем «Форд», который ехал навстречу. Мотоцикл отбросило в правую сторону на стоящий автомобиль «Тойота».

В результате ДТП водитель мототранспорта получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.

В неофициальных источниках сообщается, что, согласно алкотестеру, уровень алкоголя в крови мотоциклиста на момент аварии был 0,8 промилле.

Однако, как сообщили в ГИБДД Динского района, медицинское освидетельствование на состояние опьянения происходило впоследствии в медучреждении. Результаты пока неизвестны.