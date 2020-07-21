"Мой опыт – иллюстрация того, что вирус рядом". Александр Фисун о COVID

На фоне последней статистики по заболеваемости коронавирусом в Динском районе "РВС" сообщили, что COVID-19 подхватили несколько работников районной администрации.

Как известно, данные заболевших обычно хранятся в тайне. Но один из них согласился рассказать изданию о своем опыте.

Это известный многим Александр Фисун, заместитель главы администрации района по социальным вопросам и заместитель руководителя штаба по предотвращению коронавируса.

Явных симптомов у него не было. Вырисовывалась картина, характерная для обычной простуды, но потом поднялась высокая температура. Александр Фисун сдал анализ – коронавирус подтвердился.⠀

Лечился он дома по согласованию с врачом. Была возможность полностью изолироваться от семьи в отдельном доме. У его родных, кстати, анализ показал отсутствие ковида.⠀

Коллег из близкого круга общения, определенного Роспотребнадзором и ЦРБ, тоже проверяли. Но больше ничего о других работниках администрации Александр Анатольевич говорить не стал.⠀

«Это коварное заболевание, которое не сразу дает понять, что это такое. Лечение достаточно длительное», – поделился Александр Фисун впечатлениями с "РВС".

Сам он проходил лечение с 6 июля. Сейчас уже чувствует себя хорошо, недавно сдал повторный анализ и ждет результата.⠀

"На море ездить некогда", – ответил он на вопрос "РВС" о возможном заражении на побережье Черного моря, которое сейчас в комментариях часто называют рассадником коронавируса.

"Очень важно в этой связи, чтобы прекратили вот эти разговоры об отсутствии коронавируса, о том, что это какая-то дезинформация для людей. Нет, он есть. Меня достаточно много людей знают, поэтому для них это иллюстрация, – считает Александр Фисун. – Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Многочисленное общение притупило мою бдительность. Можно было где-то лишний раз руки обработать, маску надеть. Я хочу, чтобы правильно люди поняли. Вирус рядом. Нужно быть аккуратнее.

При этом надо помнить, что большинство заболевших вылечивается. Паниковать не нужно".⠀

Как сообщили в районной администрации, Александр Фисун не единственный, кто из работников заболел коронавирусом и вылечился от него за период пандемии.