Мусор, грязь, бездорожье: какие кладбища района не готовы к Радонице?

Кладбища окружены мусором.

Любое свободное место превращается в свалку.

«Асфальтированная дорога, за которую мы отвечаем, идет на кладбище со стороны Кочетинского. Там, если будет нужно, мы сделаем ямочный ремонт. – Другая дорога, на которую люди жалуются, не находится в ведении администрации, это технологическая дорога АО «Агроном». По ней ездит сельхозтехника. К уборке кладбища мы приступим с 31 марта, с начала всекубанского субботника. И до Родительского дня будем это делать постоянно. Уберем мусор с дорожек, вывезем его, спилим старые деревья. Контейнеры установим после Пасхи»,- рассказал глава Мичуринского поселения Вячеслав Иванов.

Кладбища находятся в плотном "мусорном кольце"

Родственники умерших уже открыли сезон уборки захоронений. На кладбище села Первореченского Виктория Симонова из Динской приехала впервые в этом году.

«Решила убраться и посмотреть, что натворил «африканский» дождь. Памятники все усыпаны пылью, будто кто-то рядом кирпичи пилил. Мусор с могил приходится складывать в кучи, контейнеров здесь никогда не видела. Но отходы вывозят, они подолгу не лежат», - поделилась Виктория Симонова.

После зимы родственники умеших взялись за уборку захоронений

Вокруг кладбища в Первореченском груды мусора.

«У администрации контракт на поддержание санитарного состояния кладбища с ИП «Шкидюк Владислав Владимирович» с прошлого года»,- рассказала глава Первореченского поселения Алеся Духнай. - Предприниматель получил право оказывать похоронные услуги, а взамен должен содержать захоронение в порядке. Но нормальную уборку территории он не сделал. Если в ближайшее время погост не будет очищен, наверное, будем расторгать договор. А уборку сделаем своими силами, как раньше.

Из-за отсутствия контейнеров мусор на кладбищах складируется где придется

В ответ Владислав Шкидюк, который занимается вопросами похоронного дела в Первореченском по договору, пояснил, что готов убирать кладбище, но средств не хватает. Ожидания предпринимателя от коммерческой деятельности не оправдались.

Следующее по маршруту кладбище – в станице Пластуновской. Здесь похожая картина. Старые венки, сухостой, останки памятников складированы вдоль дорожек.

Мусор на кладбище в Пластуновской свален в кучи прямо вдоль внутренних дорог

«Мы начнем всекубанский субботник именно с очистки кладбища в эту субботу, 31 марта. Направим туда рабочих и технику, все вывезем. И будем следить за порядком постоянно до Радоницы. Проблема у нас всегда одна – люди зачастую превращают в свалки соседние могилы. Таких точек на нашем кладбище три-четыре. Сложно там убирать, потому что техника не может подъехать к месту. Контейнеры для мусора мы не ставим, они становятся предметом для наживы сборщиков металлолома»,- сообщил глава Пластуновского сельского поселения Сергей Олейник.

Внутри кладбищ часто возникают стихийные мусорные свалки - этот хлам вывозить с погоста сложно

Немного иная картина на двух кладбищах в станице Динской. Здесь мусор складируется в специальные контейнеры. Правда, они уже заполнены до краев.

Григорий Кадировол из Динской, приехавший на могилу супруги, с которой прожил 60 лет, отметил:«Кладбище убирают к празднику, контейнеры есть, туда ношу мусор. Вот привожу в порядок соседние могилы. Некому за ними ухаживать. Сначала мы с женой это делали, теперь я один на всех остался».

Иногда родственники умерших приводят в порядок чужие захоронения

«Все работы на кладбище ведутся в штатном режиме. На 28 и 29 марта планируется вывоз бункеров-наполнителей. Трое рабочих сносят мелкие кучи мусора в более крупные или сразу в бункеры. Следом мусороуборочная техника вывезет собранный хлам. Возгораний мусора нет»,- сообщила пресс-служба Динского сельского поселения.

Контейнеры на кладбище в Динской заполнены до краев уже сейчас

Кладбищенские проблемы повторяются из года в год: кучи мусора, захламленность старых могил, отсутствие контейнеров. «РВС» писала об этом в прошлом году, нынче ситуация прежняя.

Стихийные свалки теснят на кладбищах ухоженные могилы