Мусорные баки с перекрестка Тельмана и Жлобы перенесут к домам?

7 августа в редакцию «РВС» написали жители домов по улице Тельмана. Их домовладения находятся рядом с перекрестком с улицей Жлобы. А на перекрестке, у дороги, стоят мусорные баки. Из-за них и развязался сыр-бор.

Со слов жителей, во вторник к ним приехали рабочие и стали устраивать площадку для мусорных контейнеров прямо под забором жилого дома в двух метрах от окон и дверей.

Нам нечем будет дышать, - возмущались люди, - и все крысы с помойки будут бежать к нам!

Контейнеры в тот день к домам не перенесли, но серьезно намеревались это сделать. «Приехали двое из администрации, отдела ЖКХ, сказали, что баки все равно поставят на эту площадку, нравится нам это или нет», - к концу дня написали нам жители.

В среду, с утра, журналисты «РВС» отправились на улицу Тельмана чтобы убедиться, так ли все, как описывают наши читатели.

Ехали по улице Тельмана. Чтобы попасть к нужным нам домам, надо было пересечь перекресток с улицей Жлобы. Место, где стояли контейнеры, увидели сразу — прямо у дороги. Баков не было, а мусор был. Через время приехала спецтехника и коммунальщики руками убрали все, что набросали за ночь нерадивые граждане.





Как рассказали нам жильцы одного из домов, весь мусор принесли за ночь.

- Баки здесь стояли сколько мы себя помним. А тут, как мы понимаем, администрация Динской решила убрать это мусорное безобразие с дороги. А это действительно безобразие, - отметили наши собеседники.

По их словам, мусор в эти баки и к этим бакам выносят в основном не жильцы близлежащих домов, а водители проезжающих мимо автомобилей, сотрудники расположенного рядом приюта, работники СТО. Не без греха и простые жители — выбрасывают траву, ветки.

Но как бы то ни было, размещать контейнеры рядом со своими дома они считают несправедливым и не отвечающим санитарным нормам.

- Мы не допустим, чтобы баки стояли рядом с нашими дворами. Понятно, что где-то они должны стоять, но при этом должны быть соблюдены санитарные нормы! Но есть и другая сторона вопроса — их надо хоть несколько раз в год мыть, дезинфицировать — содержать в порядке, чтобы не было такого сильного неприятного запаха.





Как оказалось, ближе к обеду жители направились в администрацию с жалобой на перенос площадки для контейнеров. Об этом журналисты узнали, когда позвонили в отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Динского сельского поселения. Специалисты отдела рассказали, что на встрече с жителями было принято решение не размещать баки рядом с их домами. Но и на перекресток Тельмана и Жлобы их не вернут.

Сейчас мы по всей станице убираем контейнеры с центральных улиц, - рассказали нам по телефону. - Баки будут переносить внутрь улиц и устанавливать на перекрестках. Пока не решено, где именно установят контейнеры с улицы Жлобы. Скорее всего — на пересечении улиц Тельмана и Украинской.

Даже не знаем, как на эту новость отреагируют жители улицы Украинской. Ведь жители улицы Северной, куда сейчас перенесли три контейнера с улицы Жлобы, совершенно недовольны таким соседством.





На этом мы не ставим точку. Как показывает наша практика, вопросы, связанные с мусором — его сбором, вывозом и утилизацией — одни из самых острых в Динской. Об этом свидетельствуют статьи «РВС», вызвавшие бурное обсуждение среди читателей - «Соседи жгут костры. Что делать?» и «Как динчанам утилизировать ветки и траву?». Почитать комментарии можно на нашей страничке в Инстаграме. В редакцию ежедневно поступают сигналы о том, что та или иная площадка с мусорными баками превращается в стихийную свалку, что жители недовольны ценами на бункеры для вывоза веток и строительного мусора. А значит, тема мусора будет продолжена в наших публикациях.