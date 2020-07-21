Мужчина хотел ограбить магазин в Динской, но ему помешала продавец

Молодой человек хотел ограбить круглосуточный магазин в Динской ночью 17 декабря 2019 года. Ему даже удалось пробраться в помещение, где находился сейф, но открыть заветную металлическую дверцу он не успел.

Динчанин 1994 года рождения незаметно проник в рабочий кабинет магазина из торгового зала. Увидев закрытый сейф, он начал искать ключ от него, но во время его поисков в кабинет зашла продавец. Злоумышленник тут же достал из рукава предмет, похожий на нож, и начал требовать у женщины отдать ему ключ.

Сотрудница магазина не растерялась, выбежала из кабинета и попыталась запереть мужчину внутри. Тот толкнул дверь и выбежал. Но благодаря оперативно-розыскным мероприятиям злоумышленника задержали.

«Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. “в”, “г”, ч. 2 ст. 161 УК РФ*. Его приговорили к одному году лишения свободы в колонии общего режима. Приговор от 9 июля 2020 года в законную силу не вступил», – прокомментировал старший помощник прокурора Динского района Андрей Конищев.

*Покушение на грабеж, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на открытое хищение чужого имущества, совершенный с незаконным проникновением в помещение, с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.