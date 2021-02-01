Мужчина кидал на пол детей лицом вниз. Его задержали

В интернете с огромной скоростью распространяется видео, на котором мужчина избивает детей - мальчика и девочку. Он поочередно поднимает плачущих малышей и кидает их лицом вниз на пол, затем пинает мальчика по голове.

Судя по голосу за кадром процесс истязания снимает на камеру мама детей, которая комментирует происходящее коротко: “Эдик, ну ты чего? Прекрати пожалуйста”.

В некоторых пабликах писали, что видео в Интернет выложил знакомый семьи. Жестокими кадрами заинтересовались правоохранители. В течение двух часов сотрудники полиции и следователи установили личность мужчины. Им оказался 45-летний житель Омска. Его задержали по месту жительства. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Выяснилось, что съемку действительно вела мама детей. В настоящее время состояние здоровья 5-летнего мальчика и 8-летней девочки не вызывает опасения. На мужчину завели уголовное дело по статье “Истязание несовершеннолетних”.

“Сейчас с подозреваемым работают следователи, на допросе он признался в содеянном. Следствие намерено избрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается”, - сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Омской области.