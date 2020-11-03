Мужчина: «Насчитал 8-10 камер по пути в город, а указателей нет»

Мужчина: «Насчитал 8-10 камер по пути в город, а указателей нет»
Фото: itc.ua

Мужчина: «Насчитал 8-10 камер по пути в город, а указателей нет»

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3 часа назад Газета РВСГосавтоинспекция Динского районаДинской районНовости Динского района

«Объясните ситуацию с камерами дорожного движения в Агрономе по пути из Динской в город. Насчитал штук 8-10, указателей, что стоят камеры, нет. В темное время суток их абсолютно не видно. Законно ли это?» – такое обращение прислал нам один из подписчиков «РВС» в социальных сетях. 

За комментарием мы обратились в Госавтоинспекцию Динского района. 

Там рассказали следующее. 

Обозначение о том, что ведется фото-, видеофиксация, должно быть в любом случае на разметке или (и) на знаках (табличках). 

Что касается камер на этом маршруте, они установлены в текущем году, полноценно пока не функционируют, будут введены в эксплуатацию после обустройства данного участка дороги. 

«Ранее ОГИБДД отдела МВД России по Динскому району в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края направлено представление с требованием обозначить АПК (камеры. – Ред.) необходимыми знаками и разметкой», – сообщили в ведомстве. 

   

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