Мужчина: «Насчитал 8-10 камер по пути в город, а указателей нет»

«Объясните ситуацию с камерами дорожного движения в Агрономе по пути из Динской в город. Насчитал штук 8-10, указателей, что стоят камеры, нет. В темное время суток их абсолютно не видно. Законно ли это?» – такое обращение прислал нам один из подписчиков «РВС» в социальных сетях.

За комментарием мы обратились в Госавтоинспекцию Динского района.

Там рассказали следующее.

Обозначение о том, что ведется фото-, видеофиксация, должно быть в любом случае на разметке или (и) на знаках (табличках).

Что касается камер на этом маршруте, они установлены в текущем году, полноценно пока не функционируют, будут введены в эксплуатацию после обустройства данного участка дороги.

«Ранее ОГИБДД отдела МВД России по Динскому району в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края направлено представление с требованием обозначить АПК (камеры. – Ред.) необходимыми знаками и разметкой», – сообщили в ведомстве.