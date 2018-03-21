За непристойные предложения школьницам мужчине грозит до 20 лет

Задержан 34-летний житель Усть-Лабинского района по подозрению в демонстрации своих половых органов школьницам из Пластуновской.

Напомним, 19 марта в поселении стали распространять рассылку о том, что подозрительный мужчина разъезжал на серебристой ВАЗ-21099 и обращался к детям со странными просьбами. Так, одну девочку он просил помочь выключить ему планшет, вторую – указать правильный путь к Краснодару. Позже появилась новая рассылка, в которой было сказано, что мужчину задержали в районе Усть-Лабинска.

Сегодня стало известно, что действительно 20 марта был задержан мужчина, который подозревается в демонстрации половых органов двум девочкам младше 12 лет. Подозреваемый подъезжал к школьницам, озвучивая непристойные предложения. Дети тут же убегали домой от неизвестного. В этот же вечер родители обратились в правоохранительные органы. На следующий день благодаря камерам видеонаблюдения злоумышленника задержали в Усть-Лабинске.

«Мужчина подозревается в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом б частью 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния», – пояснили в следственном отделе по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю .

В данный момент он находится под стражей, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.