За непристойные предложения школьницам мужчине грозит до 20 лет

За непристойные предложения школьницам мужчине грозит до 20 лет
Фото: fashionbookkids.ru

За непристойные предложения школьницам мужчине грозит до 20 лет

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5 дней назад Демонстрировал половые органыДинской районНовости Динского районаПластуновскаяПодозрительный мужчинаПодъезжал к школьницамУсть-ЛабинскШкольницы

Задержан 34-летний житель Усть-Лабинского района по подозрению в демонстрации своих половых органов школьницам из Пластуновской.

Напомним, 19 марта в поселении стали распространять рассылку о том, что подозрительный мужчина разъезжал на серебристой ВАЗ-21099 и обращался к детям со странными просьбами. Так, одну девочку он просил помочь выключить ему планшет, вторую – указать правильный путь к Краснодару. Позже появилась новая рассылка, в которой было сказано, что мужчину задержали в районе Усть-Лабинска.

Сегодня стало известно, что действительно 20 марта был задержан мужчина, который подозревается в демонстрации половых органов двум девочкам младше 12 лет. Подозреваемый подъезжал к школьницам, озвучивая непристойные предложения. Дети тут же убегали домой от неизвестного. В этот же вечер родители обратились в правоохранительные органы. На следующий день благодаря камерам видеонаблюдения злоумышленника задержали в Усть-Лабинске.

«Мужчина подозревается в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом б частью 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния», – пояснили в следственном отделе по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В данный момент он находится под стражей, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Комментарии

Семён Горбунков
Семён Горбунков 5 дней назад

1. «Мужчина подозревается в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом б частью 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния», – пояснили в следственном отделе по Динскому району.

2. Подозреваемый подъезжал к школьницам, озвучивая непристойные предложения. Дети тут же убегали домой от неизвестного.

ГДЕ БЕСПОМОЩНОЕ состояние потерпевших?!.. Если девочки САМОСТОЯТЕЛЬНО убегали?

Следаки - явные идиоты! Вот оно современное ЕГЭшное образование! И попади ТАКИМ под следствие, не дай Бог! Ведь - ни за что! - под расстрел подведут, ради премии, звёздочки и повышения по службе!

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-12
Александр
Александр Семён Горбунков 5 дней назад

Идиот, А ничего, что он им ещё свои половые органы показывал?!? Сразу видно детей у тебя нет. Иначе бы такую ересь не писал. Подъехал показал ребёнку свой прибор, ещё и что-то предложил. Отрезать бы его достоинство. И правильно что до 20 лет, мало ли что бы он дальше сделал

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14
Тетя Мотя
Тетя Мотя Семён Горбунков 5 дней назад

Ну в то, что ты педофила защищать будешь, никто не сомневается. Сам-то слюну все время на школьниц пускаешь...ай ай ай...ведь некоторые знают, кто ты, держал бы при себе свои похабные желания

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1
Дядя Ёся
Дядя Ёся 5 дней назад

Тётя Мотя и Александр, Семён Семёныч вам про супер квалификацию следователя, окончившего наверное краснодарскую скалолазно-строительную бурсу МВД за родительские деньги, а вы сразу и про слюну, и про похабные желания. Все беды от этого, один упырь страдает не потребным, другие пинкертоны приследуют упыря в беспомощном состоянии.Тут и задумаешься, кто кого педофильнее.

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10
Мадам Батерфляй
Мадам Батерфляй Дядя Ёся 5 дней назад

Дядя Ёся, если б твоей внучке 10 лет от роду, какой-то олух свой причиндал показал и предложил еще кое-чего, ты бы так же либеральничал и жалел упыря? Давайте подождем, пока педофил осмелеет и реализует то, о чем Горбунков только мечтает? Или тебе просто блеснуть словоблудием охота? Тебе что ли родительских денег не хватило чтоб пинкертоном стать?

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-5
Юлия
Юлия 5 дней назад

Кошмар еще и защищают его.20 лет это мало этого урода еще и на наши налоги содержать будут..смертную казнь для таких уродов вернуть.

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3
Михаил
Михаил 5 дней назад

Все правильно следователи квалифицировали. С юридической точки зрения, - беспомощное состояние - это состояние лица, при котором оно не могло по тем или иным обстоятельствам оказать сопротивление виновному либо не понимало характера и значения совершаемых с ним сексуальных действий (в т.ч. в силу малолетнего возраста).

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11
Марьяна
Марьяна 5 дней назад

Таких уродов изолировать нужно, а лучше усыплять, как бешеное животное. Ибо не факт, что после отсидки он за старое не примется. Педофилы совсем уже страх потеряли. Детей на улицу выпускать страшно.

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8
Семён Горбунков
Семён Горбунков Дядя Ёся 4 дня назад

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1
луч света
луч света 4 дня назад

А вы, как мы тут все заметили, че то странным образом многие вещи знаете которые якобы родители с ваших слов про своих чад и не подозревают. Откуда такая глубокая уверенность про обмен порно фото и посещение сайтов соответствующего характера? Видно вы сам туда ходок, ну конечно же чисто для сбора информации! Которой сейчас так щедро делитесь. Чушь не несите. Девочкам по 12 и 14 лет. А этого демонстратора своих причиндалов наказать по всей строгости, или отдать на растерзание матерям.

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0
Баян Ширянов
Баян Ширянов луч света позавчера

Нельзя обвинять Горбункова в таких непристойностях.Все же знают, что он любитель мужских задниц и стрингов.Женщины его только как объект оскорблений интересуют..
А по теме - суд Линча по таким плачет, в виде публичной кастрации.

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0
Семён Горбунков
Семён Горбунков Баян Ширянов позавчера

Комментарий удален администратором.

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0