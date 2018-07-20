Мужчина погиб, катаясь на багги вблизи Новотитаровской

Мужчина погиб, катаясь на багги вблизи Новотитаровской
Самодельный автомобиль стал причиной трагедии. Фото взято из глобальной сети.

Мужчина погиб, катаясь на багги вблизи Новотитаровской

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Вчера, 19 июля 2018 года, на поле возле села Примаки (Новотитаровское сельское поселение) люди решили покататься на самодельном багги (небольшой легковой автомобиль высокой проходимости). Во время движения водитель не справился с управлением и транспортное средство опрокинулось. В результате несчастного случая погиб 40-летний гражданин Республики Беларусь.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают, кто именно был за рулем багги.

Как сообщил «РВС» следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Кириченко, в данный момент проводится доследственная проверка.

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