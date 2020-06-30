Мужчина: «Сгорело гектаров 25 пшеницы, осталось 3» (видео)

“Сгорело гектаров 25 пшеницы”, – сообщает мужчина во время съемки видео, которое прислали в редакцию “РВС” сегодня, 30 июня.

Пожар произошел 29 числа. Как уточнили подписчики, случилось это в Первореченском.

“Утром здесь еще была пшеница, сгорела. Осталось гектара 3”, – добавляет комментарий оператор ролика.

В администрации Первореченского сельского поселения рассказали, что сейчас выясняются все обстоятельства. Не исключена и проверка среди жителей, так как поле находится недалеко от жилых домов.