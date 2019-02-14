Мужчина так спешил к возлюбленной, что угнал авто

В дежурную часть отдела полиции Прикубанского округа с сообщением об угоне автомобиля марки «Газель» обратились работники предприятия по благоустройству территории краевого центра. Выяснилось, что заявители оставили машину на остановке общественного транспорта на улице Ейское шоссе и на несколько минут поднялись на наземный пешеходный переход для выполнения определенных работ, оставив открытыми двери, а ключ — в замке зажигания. По возвращению люди не обнаружили служебный автомобиль на прежнем месте.

Благодаря своевременно переданной всем наружным службам ориентировке уже через 10 минут на автодороге М-4 «Дон» сотрудники дорожно-патрульной службы ОМВД России по Динскому району задержали указанное транспортное средство под управлением ранее не судимого 32-летнего уроженца Ростовской области.

В отделе полиции молодой человек сознался в совершении угона и пояснил, что на чужом авто планировал доехать до своей возлюбленной, проживающей в городе Лабинске, но перепутал направление движения и уехал в другую сторону.

Также за непродолжительный период времени злоумышленник успел собрать с обочин и погрузить в багажный отсек грузового автомобиля несколько пакетов с мусором, в которых он рассчитывал впоследствии найти еду либо иные ценные предметы.

Известно, что в краевой центр парень приехал несколько лет назад к родственникам, но после ссоры с ними стал скитаться по улицам.

В настоящее время в отношении подозреваемого дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Максимальное наказание – лишение свободы сроком до пяти лет.