Мужчина угрожал топором водителям на трассе в районе Лориса (видео)

Вот что случилось 10 октября в три часа дня на трассе в районе поселка Лорис. Отечественному авто с прицепом, груженным под завязку, не уступили дорогу. «Между участниками дорожного движения произошел конфликт, – пишут наши читатели, приславшие это видео. – Те, кому не уступили дорогу, вышли из машины и стали угрожать топором водителям других машин. Были вызваны ДПС, товарищей с топором задержали».

Дальше авторы видео задаются вопросом: «Будем ждать, пока кого-нибудь зарубят? Или будут приниматься какие-либо меры?»

Вопрос из разряда #безкомментариев, ведь на ношение и перевозку топора специальное разрешение не требуется. Так что аккуратнее на дорогах. Мало ли кто что возит в своем багажнике.