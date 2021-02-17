Фото: следственный комитет РФ по Тверской области
Мужчина выбросил из окна 3-го этажа 5-летнего ребенка
Это случилось в городе Торжке Тверской области 17 февраля. Около 8 утра 30-летний мужчина, проживающий в квартире на 3 этаже, заперся в комнате с 5-летним сыном. После этого он вышел на балкон и выбросил с него ребенка. Мальчик приземлился на козырек магазина в снег. У него диагностировали ушиб шеи.
Сейчас следственный комитет РФ по Тверской области устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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