Мужчине стало плохо в магазине, разыскиваются его родные
Сегодня, 17 января, около 10-11 часов утра, в Динской в дачном товариществе "Труд"в магазин "Солнечный" зашёл пожилой мужчина.
По его позе и поведению было понятно, что ему стало плохо. Дедушке сразу же вызвали скорую.
Ни адреса, ни имени и фамилии мужчина не смог назвать.
Продиктовал номер телефона, но он оказался недоступен.
Прибывшие медики забрали дедушку в больницу.
Очевидцы попросили опубликовать нас эту информацию, чтобы найти родных пострадавшего.
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