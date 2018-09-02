Мужчины хотели распространять героин, но были задержаны

Весной 2018 года житель Московской области, гражданин Украины и неустановленное лицо вступили в преступный сговор. Они хотели распространять наркотики с помощью Интернета.

Получив через Сеть сведения о месте расположения «оптовых партий» героина в Краснодаре и вблизи автодороги «Динская-Новотитаровская» преступники приобрели наркотическое средство общей массой более 300 грамм.

В дальнейшем они планировали расфасовать его на мелкие партии в съемной квартире в Армавире и реализовывать через «тайники-закладки» с использованием Интернета. Но их действия были пресечены сотрудниками полиции, наркотическое средство изъяли.

«По результатам рассмотрения уголовного дела в отношении указанных лиц Динским районным судом вынесен обвинительный приговор по ч. 3 ст. 30, п. «г.» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и они осуждены к 9 годам 6 месяцам и 9 годам 8 месяцам лишения свободы, соответственно, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - прокомментировал старший помощник прокурора Динского района, младший советник юстиции Юрий Кириченко.