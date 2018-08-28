Мужчины, выбросившие мусор в лесополосу в Динской получат наказание

В редакцию «РВС» написал мужчина, увидевший, как несколько молодых людей выбрасывают мусор из машины в лесополосу. «Газель», доверху наполненную всяким хламом: старой мебелью, тряпками, стеклами выгружали, совершенно не стесняясь, прямо у дороги.

Мужчина сфотографировал их, поругал, услышал в ответ, что они и не знали, что так поступать нельзя! Просто не знали. Контейнеры? Бункеры? Конечно нет, в лесополосу!

Выбросив мусор, молодые люди уехали. Мужчина прислал нам фото и подписал их: - Опубликуйте! Героев должны знать в лицо! Когда мы с друзьями едем на природу отдыхать или на охоту, то сначала убираем разбросанный вокруг мусор. Мы любим отдыхать в чистоте, вот и приходится убирать даже за такими «свиньями».





Эти фото, предварительно затерев номера, мы опубликовали в соцсетях «РВС». Через некоторое время к нам обратились из сельской администрации и правоохранительных органов и попросили предоставить фотографии, где видно номера. Что мы и сделали.

В итоге уже сейчас на нарушителей составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 3.2 краевого закона № 608 от 23.07.2003 «Об административных правонарушениях». Статья предусматривает от 1 до 3 тысяч штрафа. Данный случай будет рассматриваться на административной комиссии Динского сельского поселения.

Но проблему с выбросом мусора в лесополосы это не решит. Как сообщил наш подписчик, по этой дороге через каждые двести метров — кучи мусора. И его продолжают выбрасывать.



