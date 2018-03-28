Мы – Кемерово. Жители Динского района скорбят вместе с Россией

Тысячи наших земляков из Динского района собрало вместе большое горе – пожар в Кемерово. Неравнодушных было очень много. Настолько, что площадь просто не помещала всех людей – поток желающих возложить цветы к стенду скорби не заканчивался. Детки вместе с родителями приносили игрушки и зажигали свечи в память о погибших. Практически все плакали.

Вчера, 27 марта, в 19.00 в станице Динской на площади возле кинотеатра «40 лет Победы» прошла гражданская акция в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня» города Кемерово.





Святой отец прочел поминальную молитву об усопших. Всем желающим была дана возможность высказаться.

Глава Динского района Сергей Пономарев выразил слова соболезнования родным и близким погибших.

Неожиданно для всех в конце мероприятия появился губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев. Он помолился и положил цветы к стенду памяти.

Были стихи, от которых сердце рвалось на части. Слова скорби и печали. Люди не остались равнодушными к чужому горю.