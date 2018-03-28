Мы – Кемерово. Жители Динского района скорбят вместе с Россией
Тысячи наших земляков из Динского района собрало вместе большое горе – пожар в Кемерово. Неравнодушных было очень много. Настолько, что площадь просто не помещала всех людей – поток желающих возложить цветы к стенду скорби не заканчивался. Детки вместе с родителями приносили игрушки и зажигали свечи в память о погибших. Практически все плакали.
Вчера, 27 марта, в 19.00 в станице Динской на площади возле кинотеатра «40 лет Победы» прошла гражданская акция в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня» города Кемерово.
Святой отец прочел поминальную молитву об усопших. Всем желающим была дана возможность высказаться.
Глава Динского района Сергей Пономарев выразил слова соболезнования родным и близким погибших.
Неожиданно для всех в конце мероприятия появился губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев. Он помолился и положил цветы к стенду памяти.
Были стихи, от которых сердце рвалось на части. Слова скорби и печали. Люди не остались равнодушными к чужому горю.
Это событие невозможно описать сухими фактами.
Словами не передать боль утраты. Это страшно, горько, просто ком в горле. А поделать ничего нельзя.
Кто виноват? Так ли важно уже это для тех, кто потерял там своих детей? Ведь их не вернуть. А вот как этим родителям жить дальше? Как просто найти силы дотянуть до завтра? Это жутко! Не дай Бог такого никому!
Сейчас важно не допустить, чтобы такое повторилось. Должны пройти проверки во всех учреждениях: больницах, школах, детских садах, а не только в торговых комплексах. Ведь это – жизнь. И она бесценна.
Дорогие читатели, берегите себя, любите свою семью, проводите с ней побольше времени и пусть у вас все будет хорошо!
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