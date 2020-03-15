В Динском районе заболевших коронавирусом не выявлено

Как сообщает администрация Динской ЦРБ, по состоянию на 15 марта на территории Динского района заболеваний, связанных с инфицированием коронавирусом не зарегистрировано.

Под наблюдением находится 5 человек, прибывших из-за границы, а также контактировавшие с ними лица. Признаков заболевания у них нет. Все необходимые мероприятия выполняются.

"Предлагаем со всей серьёзностью выполнять рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. Во всех наших структурных подразделениях введен алгоритм действий при выявлении пациентов с подозрением на инфицирование. Просим с пониманием относиться к проводимым мероприятиям. Все действия медицинских работников регламентированы органами, осуществляющими эпидемиологический надзор", - подчеркнули в Динской ЦРБ.