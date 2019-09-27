На 70 лет в сумме осудили членов ОПГ из Динского района

Судебный процесс над членами преступной группы из Динской, которые торговали наркотиками длился более трех лет. Закончился он обвинительным приговором и наказанием для виновных.

Судом установлено, что с 2014 года жители Динского района (четверо мужчин и женщина) входили в ОПГ, которая занималась незаконным оборотом наркотиков. Ее «главарем» был уроженец станицы Динской. Именно он и организовал постоянный канал поставки наркотиков из Бразилии в Россию для сбыта на территории Краснодарского края. Этот человек держал все эти процессы под контролем, привлекал новых людей в преступную группировку, курировал, кто и что должен делать.

В сентябре 2014 года ОПГ был организован незаконный ввоз из Бразилии на территорию России кокаина массой 1 428,10 грамм для дальнейшего сбыта на территории края. Наркотики провозились в специальных тайниках, но курьера все же смогли задержать в аэропорту «Домодедово», а кокаин изъяли.

Возбудили уголовное дело. Судебный процесс длился более трех лет.

А с ноября по декабрь 2014 года другими членами организованной преступной группы для сбыта был куплен кокаин общей массой не менее 24,25 гр. Чтобы хранить его и расфасовывать, злоумышленники арендовали гараж.

Преступная деятельность участников группы была пресечена сотрудниками Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по краю, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Подсудимые вину не признавали, но суд признал их виновными. В отношении организатора и руководителя ОПГ было вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с его смертью.

Остальных членов банды суд приговорил к 19, 18, 16 и 17 годам исправительных колоний общего и строгого режима со штрафами 1 млн рублей, 800 тыс. рублей, 700 тыс. рублей и 400 тыс. рублей.

В сентябре 2019 года Верховный Суд Российской Федерации, рассмотрел уголовное дело по апелляционным жалобам осужденных, их представителей и защитников и оставил без изменений все решения Краснодарского краевого суда. Приговор вступил в законную силу.