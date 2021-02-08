На дорогах Динского района за два дня произошло 28 аварий. Сводка

В выходные дни, 6 и 7 февраля, погода выдалась нелетной: температура воздуха понизилась, выпал снег, дороги замело и заморозило. В Госавтоинспекции Динского района рассказали, что за эти два дня на территории муниципалитета произошло 28 ДТП. В ведомстве предоставили сводку.

Аварии произошли следующие:

14 раз автомобили столкнулись,

8 раз врезались в стоящее на месте транспортное средство,

4 раза врезались в препятствие,

1 раз автомобиль съехал с дороги,

1 вид иного ДТП (водитель оборвал пистолет топливораздаточной колонки).

Пострадавших ни в одном дорожном происшествии нет.

Вот некоторые из них. Информация публикуется по предварительным данным.

6 февраля примерно в 15 часов авария случилась на автомобильной дороге «п. Колосистый – х. Копанской – ст. Новотитаровская». Водитель «Хендэ-Акцент» не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с машиной «Лада-Гранта», которая двигалась во встречном направлении.

В этот же день примерно в 19 часов ДТП произошло в Пластуновской. Водитель, управляя авто «Лада-211440», не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди ТС «Киа-Рио» и столкнулся с ним.

7 февраля примерно в 00.15 на автодороге М-4 «Дон» между Динской и Красносельским в ДТП попал водитель авто «Ман» с полуприцепом-цистерной.

Он не учел метеорологические условия, не справился с управлением и съехал с автодороги, после чего врезался в металлическое ограждение.

«Уважаемые водители! Помните, что неблагоприятные погодные условия требуют от водителей повышенной концентрации внимания. Откажитесь от поездок при отсутствии особой необходимости. Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию», – напоминает начальник ОГИБДД отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.