На автостанции начались ремонтные работы (видео)
Сегодня, 25 июля 2019 года, на привокзальной площади возле автостанции уже начались ремонтные работы.
Сейчас подготавливается площадка под зеленую зону (1 метр от дороги) и тротуар (2 метра). Последний будет отделан плиткой.
Эти работы выполняет Динское сельское поселение.
Также на привокзальной площади уже стоит спецтехника НАО «ДСУ-1». Они приступят к ремонту выбоин в ближайшее время как только позволит погода.
Напомним, резонансная тема о возможном ремонте автостанции получила большой отклик у динчан, о чем уже писала «РВС».
Много лет местные жители жалуются на это аварийное здание, которое является «лицом станицы», ведь сюда съезжаются автобусы с разных концов района и Краснодара.
«РВС» следит за ходом выполнения работ и будет держать своих читателей в курсе событий.
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