На АЗС будут продавать слабоалкогольные напитки

Таким образом, решили в правительстве, можно будет сдержать рост цен на топливо, так как АЗС получат дополнительный доход. А это особенно актуально после подорожания бензина и дизтоплива.

Проект, вносящий поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, разрешающий продажу алкоголя крепостью до 16,5% на АЗС, был внесен в Госдуму еще в январе 2017-го года. В нем запрет торговли алкоголем на АЗС, действующий с 2011-го года, расценивался как неэффективная мера, ведь алкоголь можно купить в любом магазине и взять его с собой в машину. К тому же число аварий с участием нетрезвых водителей после запрета не уменьшилось, а владельцы АЗС лишились прибыли, - считает Независимый топливный союз.

У идеи есть противник — Минздрав. Медики полагают, что снятие запрета увеличит потребление алкоголя. Продажа на АЗС может стимулировать импульсивную покупку алкоголя человеком, который этого не планировал, так высказался представитель министерства.

Чтобы избежать этого, алкоголь не будет выставляться на витрину, его станут предоставлять покупателю по запросу.

Идею о разрешении на торговлю слабым алкоголем при АЗС поддержали в Минпромторге и в Федеральной антимонопольной службе.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака отметил, что уже даны соответствующие поручения.